Нацрада позбавила ліцензій на мовлення телеканали Ахметова

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення України реалізувала рішення Ріната Ахметова анулювати дію ліцензій на мовлення всіх національних та регіональних телеканалів, якими володіє його компанія SCM.



Як повідомляється на сайті регулятора, анульовано дію ліцензій телеканалів «Медіа Групи Україна»: «Україна», «Україна 24», «Футбол 1/2/3», «НЛО.TV», «Індиго tv», Shakhtar.TV, " Донбас«, «ТВ-5», «34», «Сігма».



Крім того, анульовано ліцензії оператора супутникового мовлення Xtra TV (ТОВ «Екстра-ТВ») та ОТТ-платформи OLL.TV (ТОВ «Діджіл скринз»), які входять до «Медіа Групи України».



Також ТОВ «Телерадіокомпанія "Україна" анулювало два дозволи на тимчасове мовлення у містах Донецької області.



Нацрада пояснила, що ліцензії анульовані у зв’язку з набуттям чинності законом України «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» і «несумісність розвитку приватних інвестицій із наслідками впровадження вказаного закону».

11 липня Рінат Ахметов заявив про вихід належної йому інвестиційної компанії SCM з медіа-бізнесу та передачу ліцензій всіх її ЗМІ державі.

Після цього SCM розпочала процедуру припинення випуску друкованих ЗМІ та анулювання ліцензій «Медіа Групи Україна». Зокрема, 12 липня медіагрупа припинила оновлення своїх онлайн-медіа.