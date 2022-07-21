СБУ сообщила о подозрении «судье ДНР». Он приговорил к смерти иностранцев

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому «судье ДНР». Он приговорил иностранцев, воевавших в ВСУ, к смертной казни. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.



«Следователи Службы безопасности подготовили достаточную доказательную базу и сообщили о подозрении судье так называемой "апелляционной палаты верховного суда ДНР". Именно он, вопреки требованиям международного права, приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании и одного гражданина Королевства Марокко, официально защищавших Украину в рядах ВСУ», — рассказали в СБУ.



В пресс-центре уточнили, что иностранцы добровольно вступили в Вооруженные силы Украины, сдерживали российскую агрессию в Донецкой области, где и попали в плен в апреле 2022 года.



В СБУ подчеркнули, что своим «приговором» «суд» группировки «ДНР» нарушил нормы международного законодательства. В частности, требования Дополнительного протокола к Женевским конвенциям, касающиеся защиты жертв международных вооруженных конфликтов.



«Судье» заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное группой лиц). Продолжается досудебное расследование.

9 июня так называемый «суд ДНР» приговорил троих иностранцев, граждан Великобритании Шона Пиннера и Эйдена Аслина и подданного Марокко Саадуна Брагима, к смертной казни. Все они обжаловали приговор и ждут окончательного решения.