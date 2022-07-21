СБУ повідомила про підозру «судді ДНР». Він засудив до смерті іноземців

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому «судді ДНР». Він засудив іноземців, які воювали у ЗСУ, до страти. Про це повідомляє пресцентр відомства.



«Слідчі Служби безпеки підготували достатню доказову базу та повідомили про підозру судді так званої "апеляційної палати верховного суду ДНР". Саме він, всупереч вимогам міжнародного права, засудив до страти двох громадян Великобританії та одного громадянина Королівства Марокко, які офіційно захищали Україну в лавах ЗСУ», — розповіли в СБУ.



У пресцентрі уточнили, що іноземці добровільно вступили до Збройних сил України, стримували російську агресію в Донецькій області, де й потрапили в полон у квітні 2022 року.



У СБУ наголосили, що своїм «вироком» «суд» угруповання «ДНР» порушив норми міжнародного законодавства. Зокрема, вимоги Додаткового протоколу до Женевських конвенцій щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів.



«Судді» заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене групою осіб). Продовжується досудове розслідування.

9 червня так званий «суд ДНР» засудив трьох іноземців, громадян Великобританії Шона Піннера та Ейдена Асліна та підданого Марокко Саадуна Брагіма, до страти. Усі вони оскаржили вирок і чекають на остаточне рішення.