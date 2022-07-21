Росія має намір провести «референдуми» для анексії захоплених регіонів України до 15 вересня. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на три джерела.



За їхніми словами, цим проектом керує перший заступник глави Адміністрації президента Росії Сергій Кирієнко. Зазначається, що він регулярно відвідує окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, щоби спостерігати за підготовкою.



Журналісти Bloomberg припускають, що результати «референдуму» будуть сфальсифіковані Кремлем для досягнення цілей анексії.

Напередодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив , що «географічні завдання» війни, яку веде Росія в Україні, змінилися.

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