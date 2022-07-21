В Краматорске в разрушенной обстрелом школе нашли тело мужчины

Под завалами разрушенной обстрелами российской армии школы в Краматорске нашли тело мужчины. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



«Продолжается проведение аварийно-спасательных и поисковых работ в разрушенной в результате обстрела школе. Спасателями обнаружено и изъято тело мужчины, под завалами возможно пребывание еще двоих человек», — отметили в ведомстве.



Там добавили, что проведена расчистка и разбор около 110 т разрушенных элементов здания школы, работы продолжаются.

Ранее сообщалось, что в Краматорске ищут людей под завалами школы.