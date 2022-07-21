У Краматорську в зруйнованій обстрілом школі знайшли тіло чоловіка

Під завалами зруйнованої обстрілами російської армії школи у Краматорську знайшли тіло чоловіка. Про це повідомляє ДСНС України.



«Продовжується проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт у зруйнованій внаслідок обстрілу школі. Рятувальники виявили та вилучили тіло чоловіка, під завалами можливе перебування ще двох людей», — зазначили у відомстві.



Там додали, що проведено розчищення та розбір близько 110 т зруйнованих елементів будівлі школи, роботи продовжуються.

Раніше повідомлялося, що у Краматорську шукають людей під завалами школи.