В Краматорске спасатели ищут людей под завалами школы

В Краматорске спасатели разбирают завалы школы, разрушенной обстрелами российской армии. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Сегодня утром краматорские спасатели прибыли на место проведения разбора завала частично разрушенного в результате обстрела здания одной из школ города. Установлено, что в результате обстрела разрушена средняя часть трехэтажного здания школы», — говорится в сообщении.



В ведомстве отмечают, что под завалом могут находиться люди.

Ранее сообщалось, что Краматорск, Константиновка и Бахмут попали под обстрел.



Смотрите также:



