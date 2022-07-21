Украинцам в Viber рассылают фейки о «тотальном прослушивании телефонов» СБУ

Украинцам в Viber рассылают сообщения о том, что Служба безопаности Украины якобы прослушивает телефоны по всей стране. Это фейки, которые запускают россияне, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.



«В мессенджере активно распространяют информацию о "тотальном прослушивании телефонов по всей стране" и "полном мониторинге соцсетей". Такие сообщения не имеют ничего общего с реальностью. Во время войны СБУ работает в усиленном режиме, однако контролировать все звонки и социальные сети в многомиллионной стране невозможно. Для этого не хватит ресурса», — говорится в сообщении.



Как отмечается, подобные сообщения распространяют люди, которые скорее всего не понимают, как работают спецслужбы и ориентируются на работу КГБ и советскую практику слежки за всеми.



«Не отправляйте подобные сообщения! Ведь это играет на руку врагу — Россия хочет подорвать доверие к украинским государственным учреждениям и деморализовать население», — подчеркивают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.