Українцям у Viber розсилають фейки про «тотальне прослуховування телефонів» СБУ

21 липня 2022, 17:31

Українцям у Viber розсилають фейки про «тотальне прослуховування телефонів» СБУ

Українцям у Viber розсилають повідомлення про те, що Служба безпеки України нібито прослуховує телефони по всій країні. Це фейки, які запускають росіяни, повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«У месенджері активно поширюють інформацію про "тотальне прослуховування телефонів по всій країні" та "повний моніторинг соцмереж". Такі повідомлення не мають нічого спільного з реальністю. Під час війни СБУ працює у посиленому режимі, проте контролювати всі дзвінки та соціальні мережі у багатомільйонній країні неможливо. Для цього не вистачить ресурсу», — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, подібні повідомлення розповсюджують люди, які, швидше за все, не розуміють, як працюють спецслужби та орієнтуються на роботу КДБ та радянську практику стеження за всіма.

«Не надсилайте подібні повідомлення! Адже це грає на руку ворогові — Росія хоче підірвати довіру до українських державних установ та деморалізувати населення», — наголошують у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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