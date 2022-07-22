В ОП призвали российские войска самостоятельно покинуть оккупированный Херсон

Российскую армию призвали добровольно покинуть оккупированный Херсон. Предложение сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.



«Актуальный сейчас «жест доброй воли» — Антоновский мост. Говорящий жест:российским войскам пора добровольно покинуть Херсон», - написал он в Twitter, отметив, что в противном случае оккупантов Херсона ждут постоянные взрывы, ночные страхи, панические атаки и «HIMARS-энурез».



Также Михаил Подоляк сказал, что круг возможностей покинуть Херсон у российских войск становится уже, «как и кучность стрельбы артиллерии Украины».

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что российская армия не сможет использовать обстрелянный 19 и 20 июля Антоновский мост в оккупированном Херсоне для перевозки тяжелых грузов, фур, в том числе военной техники, до его ремонта.