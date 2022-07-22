В ОП закликали російські війська самостійно залишити окупований Херсон

Російську армію закликали добровільно залишити окупований Херсон. Пропозицію зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.



«Актуальний на зараз «жест доброї волі» — Антонівський міст. Жест, що каже: російським військам час добровільно покинути Херсон», - написав він у Twitter, зазначивши, що в іншому випадку на окупантів Херсона чекають постійні вибухи, нічні страхи, панічні атаки і «HIMARS-енурез».



Також Михайло Подоляк сказав, що коло можливостей залишити Херсон у російських військ стає вужчим, «як і кучність стрільби артилерії України».

Раніше радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань заявив, що російська армія не зможе використовувати обстріляний 19 і 20 липня Антонівський міст в окупованому Херсоні для перевезення важких вантажів, фур, зокрема військової техніки, до його ремонту.