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За сутки российскими войсками в Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов

22 июля 2022, 11:15

За сутки российскими войсками в Донецкой области разрушено 58 гражданских объектов

Российские войска ударили по территории Донецкой области 28 раз за прошедшие сутки, есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Под удар оккупантов попали 17 населенных пунктов, российской армией обстреляны города Авдеевка, Бахмут, Красногоровка, Марьинка, Северск, Соледар, Торецк, Константиновка, пгт Билбасовка, Южное, Северное, села Андреевка, Гришино, Дачное, Павловка, Федоровка, Ягодное.

Разрушены и повреждены 58 гражданских объектов: 37 жилых домов, две школы, детский сад, колледж, рынок, резервуар питьевой воды, ферма, питомник, дом культуры, кафе, газораспределительная труба, электроопора, поле.


Оккупанты наносили по Донецкой области авиаудары, обстреливали регион ракетами ЗРК «С-300», РСЗО «Смерч», артиллерией.


Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее в ГСЧС Украины сообщили, что под завалами разрушенной обстрелами российской армией школы в Краматорске нашли тела троих погибших мужчин.

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