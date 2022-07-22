Под завалами школы в Краматорске обнаружены тела троих погибших

Последствия обстрела Краматорска. Фото: ГСЧС

Под завалами разрушенной обстрелами российской армии школы в Краматорске нашли тела троих погибших мужчин. Разбор завалов завершен. Об этом сообщает ГСЧС Украины.



«В 09:10 завершены аварийно-спасательные и поисковые работы на разрушенном в результате обстрела здании школы в Краматорске. Проведена расчистка и разбор около 205 тонн разрушенных элементов здания, обнаружены и изъяты из завалов тела троих мужчин», — отметили в спасательном ведомстве.



От Главного управления для работ привлекалось 38 человек личного состава и семь единиц техники, а также дополнительно трактор, автокран и погрузчик местных органов власти.

Ранее сообщалось, что в Краматорске ищут людей под завалами школы. Днем 21 июля спасатели обнаружили тело мужчины.



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