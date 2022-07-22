За добу російськими військами на Донеччині зруйновано 58 цивільних об'єктів

Російські війська вдарили по території Донецької області 28 разів минулої доби, є загиблі та поранені. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції Донецької області.



Під удар окупантів потрапили 17 населених пунктів, російською армією обстріляно міста Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Сіверськ, Соледар, Торецьк, Костянтинівка, смт Билбасівка, Південне, Північне, села Андріївка, Гришине, Дачне, Павлівка, Федорівка, Ягідне.



Зруйновано та пошкоджено 58 цивільних об'єктів: 37 житлових будинків, дві школи, дитячий садок, коледж, ринок, резервуар питної води, ферма, розплідник, будинок культури, кафе, газорозподільна труба, електроопора, поле.



Окупанти наносили по Донецькій області авіаудари, обстрілювали регіон ракетами ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерією.



Поліція задокументувала військові злочини військ РФ та спільно з СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею 438 («Порушення законів та звичаїв війни») КК України.

Раніше у ДСНС України повідомили, що під завалами зруйнованої обстрілами російською армією школи в Краматорську знайшли тіла трьох загиблих чоловіків.