Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение в Покровском и Бахмутском районах

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в семи населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что за 21 июля специалистам удалось вернуть электроснабжение в дома 790 семей в Покровском и Бахмутском районах.



Аварийно-ремонтным бригадам энергокомпании удалось восстановить свет в ряде домохозяйств Авдеевской, Бахмутской и Торецкой громад.



«Пока без света — 322 населенных пункта Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — сообщили в компании.