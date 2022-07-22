Енергетикам вдалося відновити енергопостачання у Покровському та Бахмутському районах

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у семи населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.



Зазначається, що за 21 липня фахівцям вдалося повернути електропостачання до будинків 790 сімей у Покровському та Бахмутському районах.



Аварійно-ремонтним бригадам енергокомпанії вдалося відновити світло у низці домогосподарств Авдіївської, Бахмутської та Торецької громад.



«Поки що без світла — 322 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили у компанії.