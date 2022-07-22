Енергетикам вдалося відновити енергопостачання у Покровському та Бахмутському районах

22 липня 2022, 12:51

Енергетикам вдалося відновити енергопостачання у Покровському та Бахмутському районах

Аварійні бригади енергетиків повністю або частково відновили електропостачання у семи населених пунктах Донецької області, які постраждали через бойові дії. Про це повідомили у ДТЕК Донецькі електромережі.

Зазначається, що за 21 липня фахівцям вдалося повернути електропостачання до будинків 790 сімей у Покровському та Бахмутському районах.

Аварійно-ремонтним бригадам енергокомпанії вдалося відновити світло у низці домогосподарств Авдіївської, Бахмутської та Торецької громад.

«Поки що без світла — 322 населені пункти Донецької області. Найскладніші напрями — Слов'янський, Авдіївський, Мар'їнський, Торецький, Бахмутський», — повідомили у компанії.

Ще за темою

Інше
Війна Електропостачання Енергопостачання
Місця
Бахмут Покровськ
Організації
ДТЕК

Другие публикации

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:16
Виїзд і в'їзд у захоплений військами РФ Маріуполь цими вихідними буде закрито — Андрющенко
15:56
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинуло 19 людей, 39 поранено
15:07
Жителі захопленої армією РФ Горлівки повідомляють, що місто обстрілюють
14:33
В окупованому Херсоні стався потужний вибух
12:19
«ЛНР» повідомила, що готує дільниці до «референдуму»
11:27
«ДНР теж вирішила заблокувати Google
10:55
У Маріуполі внаслідок обстрілів зруйновано мозаїки Алли Горської
23:52
Список будинків під знесення у Маріуполі. Кремль готується до референдуму. Дайджест НД за день ►
17:20
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ
16:53
Росія готується провести «референдум» на захоплених територіях України до 15 вересня — Bloomberg
16:07
Росія залишила окупований Сєвєродонецьк без лікарів
15:43
«ДНР» звинуватила чоловіка у «шпигунстві» та відправила на 16 років у в'язницю
14:44
Загарбники загнали військову техніку та вибухівку до машзалу енергоблоку ЗАЕС
14:29
У Херсонській ОВА розповіли про стан обстріляного напередодні Антонівського мосту
13:31
Мешканці окупованого Маріуполя показали, як зараз виглядає стадіон «Іллічівець»
Всі новини
16:17
Як знятись з обліку, якщо переселенець виїхав за кордон, пояснили правозахисники
16:16
Виїзд і в'їзд у захоплений військами РФ Маріуполь цими вихідними буде закрито — Андрющенко
15:56
«ДНР»: За тиждень від обстрілу загинуло 19 людей, 39 поранено
15:44
У Луганській області бої йдуть у районі Білогорівки та Верхньокам'янки — ОВА
15:41
Рахунки, готелі, земельні ділянки: Суд наклав арешт на активи Медведчука та Марченко
15:07
Жителі захопленої армією РФ Горлівки повідомляють, що місто обстрілюють
15:04
У РФ заявили, що «приєднання» Придністров'я — це «найближча перспектива»
14:38
Україна підпише договір про вивезення зерна з Туреччиною та ООН – Подоляк
14:33
В окупованому Херсоні стався потужний вибух
14:07
У Костянтинівці показали дві школи, зруйновані обстрілами
13:36
Поблизу захопленого армією РФ Херсона окупанти планують будувати переправу
13:34
Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року та обмежив споживання
12:51
Енергетикам вдалося відновити енергопостачання у Покровському та Бахмутському районах
12:26
Гайдай: Окупанти вкрали на Луганщині близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю
12:23
У Бахмуті після обстрілу спалахнув коледж
Всі новини
ВІДЕО
У Костянтинівці показали дві школи, зруйновані обстрілами
22 липня, 14:07
Список будинків під знесення у Маріуполі. Кремль готується до референдуму. Дайджест НД за день ►
21 липня, 23:52
Забиратимуть квартири та будинки? Навіщо «ДНР» реєстрація житла у Маріуполі
21 липня, 21:34

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти