В 14 населенных пунктах Донецкой области снова есть свет

Аварийные бригады энергетиков полностью или частично восстановили электроснабжение в 14 населенных пунктах Донецкой области, пострадавших из-за боевых действий. Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети.



Отмечается, что в течение суток специалисты смогли полностью или частично вернуть электропитание 5 139 домохозяйствам в Краматорском, Покровском и Бахмутском районах.



Более половины обновлений — в Бахмутской громаде, которая уже практически постоянно находится под обстрелами. 2,7 тысячи семей этой громады, чьи дома были обесточены вчера и накануне, — снова со светом. Кроме того, специалисты энергокомпании работали над восстановлением электропитания в Славянской, Селидовской, Марьинской, Торецкой, Константиновской и Авдеевской громадах.



«Пока без света — 320 населенных пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское», — перечислили в ДТЭК.