Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року та обмежив споживання

Кабмін зафіксував ціни на газ для виробників тепла та бюджетних установ, споживання буде скорочено на 10%. Про це йдеться у постанові від 19 липня 2022 року №812.



Згідно з документом, ТОВ «Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"» постачає з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року природний газ за цінами:



- для потреб виробництва теплової енергії для надання послуг з постачання теплової енергії та постачання гарячої води населенню - 7420 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).



- бюджетним установам – 16 390 гривень з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).



- для інших потреб – 38 325,5 гривні з урахуванням ПДВ за 1000 кубометрів газу (без урахування тарифу на послуги з транспортування).



Згідно з рішенням, фіксовані обсяги природного газу визначаються Міністерством розвитку громад та територій у помісячній розбивці на період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року на рівні на 10% менше від загальних фіксованих обсягів природного газу, які були передбачені відповідним виробникам теплової енергії умовам договору поставки газу на 2021-2024 роки.