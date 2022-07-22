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В Луганской области бои идут в районе Белогоровки и Верхнекаменки — ОВА

22 июля 2022, 15:44

В Луганской области бои идут в районе Белогоровки и Верхнекаменки — ОВА

Украинские артиллеристы уничтожили много складов в тылу оккупантов Луганской области, бои сейчас идут в районе Белогоровки и Верхнекаменки. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, сейчас в атаку российские войска всё чаще бросают подразделения частных военных кампаний, потому как в армии РФ огромные потери. Гайдай сказал, что и в Белогоровке и в Верхнекаменке еще остаются мирные жители, которых эвакуировать сейчас невозможно.

Также он глава Луганской ОВА отметил, что на оккупированных территориях региона российские оккупанты «быстро готовятся к референдуму, чтобы объявить мобилизацию на территории России».

К тому же Сергей Гайдай опроверг обещания оккупантов о том, что им удастся наладить инфраструктуру региона в течение недели-двух, сделать это, по его словам, невозможно.

Ранее 21 июля глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские войска отобрали у фермеров региона почти 70 тысяч тонн зерна нового урожая и вывезли на Кубань.

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