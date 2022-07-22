У Луганській області бої йдуть у районі Білогорівки та Верхньокам'янки — ОВА

Українські артилеристи знищили багато складів у тилу окупантів Луганської області, бої зараз тривають у районі Білогорівки та Верхньокам'янки. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, зараз в атаку російські війська дедалі частіше кидають підрозділи приватних військових кампаній, бо в армії РФ величезні втрати. Гайдай сказав, що і у Білогорівці, і у Верхньокам'янці ще залишаються мирні жителі, яких евакуювати зараз неможливо.

Також голова Луганської ОВ зазначив, що на окупованих територіях регіону російські окупанти «швидко готуються до референдуму, щоб оголосити мобілізацію на території Росії».

До того ж, Сергій Гайдай спростував обіцянки окупантів про те, що їм вдасться налагодити інфраструктуру регіону протягом тижня-двох, зробити це, за його словами, неможливо.

Раніше 21 липня голова Луганської ОВ Сергій Гайдай заявив, що російські війська відібрали у фермерів регіону майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю і вивезли на Кубань.