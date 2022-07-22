Гайдай: Оккупанты украли в Луганской области около 70 тысяч тонн зерна нового урожая

Россияне отобрали у фермеров Луганской области почти 70 тысяч тонн зерна нового урожая и вывезли на Кубань. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Из-за этого у аграриев не остается урожая для реализации и, соответственно, средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.



«Фермеры региона, даже в отсутствие большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки. Так, два самых мощных предприятия Луганской области - ООО СП "Нибулон" и ЧАО "Агротон" - почти завершили уборку урожая. Однако зерно национализировало кубанским предприятием», – рассказал Гайдай.



Удельный вес каждого из предприятий составил более 10% в общем объеме производства ранних зерновых области, добавил глава Луганской области.



Ранее сообщалось, что в Запорожской области оккупанты присвоили 20 элеваторов.