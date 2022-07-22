В оккупированном Херсоне жители бойкотируют российскую систему образования

У окупационных властей Херсона проблемы с подготовкой образовательной сети к запуску учебного года. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский, заявив, что этого удалось достичь благодаря патриотической позиции местных педагогов.



Он отмечает, что подавляющее большинство руководителей учебных заведений отказалось принимать в участие и помогать оккупантам готовить город ко старту учебного года, такая же ситуация и с учителями. По словам Соболевского, аналогичная тенденция наблюдается и в настроениях родителей, «которые не горят энтузиазмом отдавать своих детей в «русские школы».



«Не сработала и идея массового «крымского педагогического десанта». Крымчане благоразумно не торопятся переезжать на Херсонщину и заполнять собой вакансии в этой сфере. Отсюда и безумные назначения в Херсонских школах и училищах, когда людей без педагогического образования привлекают к их руководству. Ну, и не стоит забывать, что документы «росийского образца», выданные на Херсонщине, являются юридически никчемными», - отметил Соболевский.



К тому же он сообщил, что работа над организацией реального учебного процесса идет каждый день, и право на образование для школьников Херсона будет реализовано «максимально».

Ранее первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщил, что после обстрела Антоновского моста в захваченном российской армией Херсоне оккупанты вознамерились построить понтонную переправу.