В окупованому Херсоні жителі бойкотують російську систему освіти

22 липня 2022, 16:48

В окупованому Херсоні жителі бойкотують російську систему освіти

Окупаційна влада Херсона має проблеми з підготовкою освітньої мережі до запуску навчального року. Про це повідомив перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський, заявивши, що цього вдалося досягти завдяки патріотичній позиції місцевих освітян.

Він зазначає, що переважна більшість керівників навчальних закладів відмовилася брати участь і допомагати окупантам готувати місто до старту навчального року, така сама ситуація і з вчителями. За словами Соболевського, аналогічна тенденція спостерігається і в настроях батьків, які не горять ентузіазмом віддавати своїх дітей в російські школи.

«Не спрацювала й ідея масового «кримського педагогічного десанту». Кримчани розсудливо не поспішають переїжджати на Херсонщину та заповнювати собою вакансії у цій сфері. Звідси й шалені призначення у Херсонських школах та училищах, коли людей без педагогічної освіти залучають до керівництва. Ну, і не варто забувати, що документи «російського зразка», видані на Херсонщині, є юридично нікчемними», - наголосив Соболевський.

До того ж він повідомив, що робота над організацією реального навчального процесу триває щодня, і право на освіту для школярів Херсона буде реалізовано «максимально».

Раніше перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що після обстрілу Антонівського мосту в захопленому російською армією Херсоні окупанти мають намір побудувати понтонну переправу.

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