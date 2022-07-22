Вблизи захваченного армией РФ Херсона оккупанты планируют строить переправу

После обстрела Антоновского моста в захваченном российской армией Херсоне оккупанты вознамерились построить понтонную переправу.. Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он отметил, что оккупанты уже проводят обследование нескольких участков Днепра для возведения конструкции.



«С проектной документацией на Антоновский мост, которую они только сейчас начали искать по московским архивам, пока не складывается, а без нее подготовить план восстановительных работ быстро не получится, да и результат будет так себе. Но самое главное, что уже до самых идеологически прокачаных орков дошло, что они находятся на чужой земле, где им совсем не рады», - сообщил Соболевский.

Ранее советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что российская армия не сможет использовать обстрелянный 19 и 20 июля Антоновский мост в оккупированном Херсоне для перевозки тяжелых грузов, фур, в том числе военной техники, до его ремонта.