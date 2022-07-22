В условиях военного положения: Кабмин утвердил приоритеты бюджета

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил приоритетные направления расходов бюджета, которые утвердило правительство в условиях военного положения.



Он отметил, что этот вопрос обсуждался на селекторе с председателями областных администраций в среду, а сегодня Кабмин принял соответствующее решение.



«В условиях военного положения средства бюджета в первую очередь направляются на сектор безопасности и обороны. Второй приоритет финансирования касается социальных расходов и критической инфраструктуры. Теперь во вторую очередь приоритетности мы вносим расходы местных властей, касающиеся подготовки к отопительному сезону, ремонтов и обустройства сооружений гражданской защиты, особенно в образовательных учреждениях», — сообщил глава Кабмина.