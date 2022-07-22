В умовах військового стану: Кабмін затвердив пріоритети бюджету

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив пріоритетні напрями видатків бюджету, які затвердив уряд в умовах воєнного стану.



Він зазначив, що це питання обговорювалося на селекторі з головами обласних адміністрацій у середу, а сьогодні Кабмін ухвалив відповідне рішення.



«В умовах військового стану кошти бюджету насамперед спрямовуються на сектор безпеки та оборони. Другий пріоритет фінансування стосується соціальних видатків та критичної інфраструктури. Тепер у другу чергу пріоритетності ми вносимо витрати місцевої влади щодо підготовки до опалювального сезону, ремонтів та облаштування споруд цивільного захисту, особливо в освітніх установах», — повідомив глава Кабміну.