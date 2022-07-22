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ЕС выделит дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов евро

22 июля 2022, 21:25

ЕС выделит дополнительную военную помощь Украине на 500 миллионов евро

Европейский Союз утвердил выделение дополнительных 500 миллионов евро на военную помощь Украине, сообщает CNN со ссылкой на заявление Европейского совета.

Как отмечается, помощь ЕС направлена на усиление возможностей и устойчивости Вооруженных сил Украины для защиты территориальной целостности и суверенитета страны, а также защиты гражданского населения от продолжающейся российской военной агрессии».

По данным Евросовета, дополнительные 500 миллионов евро доведут общий пакет военной помощи ЕС до 2,5 миллиардов евро.

В ЕС подчеркивают, что «по-прежнему целенаправленно и непоколебимо поддерживают Украину в ее борьбе за свободу и независимость».

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