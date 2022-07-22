ЄС виділить додаткову військову допомогу Україні на 500 мільйонів євро

Європейський Союз затвердив надання додаткових 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні, повідомляє CNN з посиланням на заяву Європейської ради.



Як зазначається, допомога ЄС спрямована на посилення можливостей і стійкості Збройних сил України для захисту територіальної цілісності і суверенітету країни, а також захисту цивільного населення від російської військової агресії, що триває».



За даними Євроради, додаткові 500 мільйонів євро доведуть загальний пакет військової допомоги ЄС до 2,5 мільярда євро.



У ЄС наголошують, що «як і раніше, цілеспрямовано і непохитно підтримують Україну в її боротьбі за свободу і незалежність».

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