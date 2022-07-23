На оккупированной части Запорожской области замедлили Google. Там не работают YouTube и Facebook

На оккупированной части Запорожской области замедлили работу поисковика Google — пока компания «не возьмется за ум». Об этом заявил российскому «РИА Новости» назначенный оккупантами «член главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов.



Ранее, уточнил Рогов, заблокировали YouTube и Twitter, а также Facebook и Instagram. Причиной названы «пропаганда терроризма и насилия», а также «дезинформация».



«Работа поисковой системы Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — уверяет Рогов.

Накануне о блокировке Google объявили группировки «ЛНР» и «ДНР».



В начале июня «ДНР» и «ЛНР» заблокировали доступ к мессенджеру Viber, а в мае — к соцсетям Facebook и Instagram. Кроме того, оккупанты отключили поисковый сервис Google в Херсонской области. Там также не работают YouTube и Viber.