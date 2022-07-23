На окупованій частині Запорізької області уповільнили Google. Там не працюють YouTube та Facebook

На окупованій частині Запорізької області сповільнили роботу пошукача Google — поки що компанія «не візьметься за розум». Про це заявив російському «РИА Новости» призначений окупантами «член головної ради військово-цивільної адміністрації» Запорізької області Володимир Рогов.



Раніше, уточнив Рогов, заблокували YouTube та Twitter, а також Facebook та Instagram. Причиною названо «пропаганду тероризму та насильства», а також «дезінформацію».



«Робота пошукової системи Google уповільнена, і якщо вони не візьмуться за розум та продовжать дотримуватися політики дезінформації та пропаганди насильства, а також розлюднення жителів звільненої території, на них чекає аналогічна доля — блокування», — запевняє Рогов.

Напередодні про блокування Google оголосили угруповання «ЛНР» та «ДНР».



На початку червня «ДНР» та «ЛНР» заблокували доступ до месенджера Viber, а у травні — до соцмереж Facebook і Instagram. Крім того, окупанти відключили пошуковий сервіс Google у Херсонській області. Там також не працюють YouTube та Viber.