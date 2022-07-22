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«ДНР» тоже решила заблокировать Google

22 июля 2022, 11:27

«ДНР» тоже решила заблокировать Google

Группировка «ДНР» решила заблокировать доступ к поисковой системе Google на подконтрольной ей территории. Об этом сообщил глава «ДНР» Денис Пушилин.

У себя в телеграм-канале он написал, что «происходит настоящая травля русских, навязывание лжи и дезинформации».

Пушилин утверждает, что «на передовой информационных технологий в этой связи — поисковая система Google», которая якобы «открыто по приказу своих кураторов из американского правительства пропагандирует терроризм и насилие в отношении всех русских и в особенности населения Донбасса».

«Считаю, что с такой ситуацией не стоит больше мириться. Нами принято решение о блокировании Google на территории ДНР», — сообщил Пушилин.

Он добавил, что если Google «перестанет проводить свою преступную политику и вернется в русло закона, морали и здравого смысла, для его работы не будет никаких препятствий».

Пушилин фактически признал, что решение о блокировке Google на Донбассе было принято совместно с руководством России. «Руководство России и Донецкой Народной Республики предпринимает шаги по комплексному обеспечению безопасности и всесторонней защите населения Донбасса», — написал он.

Накануне о блокировке Google объявила группировка «ЛНР».

Пока непонятно, как именно будет заблокирован Google на Донбассе и затронет ли блокировка доступ к другим сервисам американской компании — например, к YouTube.

В начале июня «ДНР» и «ЛНР» заблокировали доступ к мессенджеру Viber, а в мае — к соцсетям Facebook и Instagram.

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