Оккупанты заблокировали Google, YouTube и Viber в Херсонской области

Оккупанты отключили поисковый сервис Google в Херсонской области. Там также не работают YouTube и Viber.



Как сообщил российскому «РИА Новости» Кирилл Стремоусов, назначенный РФ «заместителем главы военно-гражданской администрации» Херсонской области, это сделано «по его просьбе».



«По моей просьбе поисковая система Google отключена, то же самое с YouTube и Viber. Поисковая система заблокирована. Причина — использование этих социальных сетей как элементов информационного терроризма со стороны украинских властей и их американских кураторов, как вредоносные информационные помойки», — уверяет Стремоусов.



Накануне о блокировке Google объявили группировки «ЛНР» и «ДНР».



В начале июня «ДНР» и «ЛНР» заблокировали доступ к мессенджеру Viber, а в мае — к соцсетям Facebook и Instagram.