Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Авдеевка, Торецк и Славянск — самые обстреливает города в Донецкой области. В Славянске пострадали 12 многоквартирных домов.
- Всем, кто остался в области, полиция развозит гуманитарную помощь.
- В Лисичанске украинские военные уничтожили 50 оккупантов. В Северодонецке боевики начали выдавать пропуска на передвижение.
- Российские войска обстреляли торговый порт в Одессе. Именно там хранилось зерно на отправку согласно подписанному договору об экспорте.
- На оккупированных территориях продолжаются обстрелы. В Горловке и Ясиноватой есть раненые.
- «ДНР» ввела новые правила касаемо недвижимости. Теперь владельцы должны заявить о своих правах в течение трех месяцев и подать свои данные.
- В захваченном Мариуполе вместо гуманитарной помощи раздают пропаганду. Оккупанты продают продукты с наценкой в 200-300%.