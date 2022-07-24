Обстрел Славянска. Попытка РФ уничтожить зерно в Одессе. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Авдеевка, Торецк и Славянск — самые обстреливает города в Донецкой области. В Славянске пострадали 12 многоквартирных домов.

Всем, кто остался в области, полиция развозит гуманитарную помощь.

В Лисичанске украинские военные уничтожили 50 оккупантов. В Северодонецке боевики начали выдавать пропуска на передвижение.

Российские войска обстреляли торговый порт в Одессе. Именно там хранилось зерно на отправку согласно подписанному договору об экспорте.

На оккупированных территориях продолжаются обстрелы. В Горловке и Ясиноватой есть раненые.

«ДНР» ввела новые правила касаемо недвижимости. Теперь владельцы должны заявить о своих правах в течение трех месяцев и подать свои данные.

В захваченном Мариуполе вместо гуманитарной помощи раздают пропаганду. Оккупанты продают продукты с наценкой в 200-300%.