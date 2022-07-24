Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Авдіївка, Торецьк та Слов'янськ — найбільше обстрілюють міста на Донеччині. У Слов'янську постраждали 12 багатоквартирних будинків.

Усім, хто лишився в області, поліція розвозить гуманітарну допомогу.

У Лисичанську українські військові знищили 50 окупантів. У Сєвєродонецьку бойовики почали видавати перепустки на пересування.

Російські війська обстріляли торговельний порт в Одесі. Саме там зберігалося зерно на відправку згідно з підписаним договором про експорт.

На окупованих територіях продовжуються обстріли. У Горлівці та Ясинуватій є поранені.

«ДНР» ввела нові правила щодо нерухомості. Тепер власники мають заявити про свої права протягом трьох місяців та подати свої дані.

У захопленому Маріуполі замість гуманітарної допомоги роздають пропаганду. Окупанти продають продукти з націнкою 200-300%.