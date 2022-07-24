Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►

24 липня 2022, 00:24

Обстріл Слов'янська. Спроба РФ знищити зерно в Одесі. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Авдіївка, Торецьк та Слов'янськ — найбільше обстрілюють міста на Донеччині. У Слов'янську постраждали 12 багатоквартирних будинків.
  • Усім, хто лишився в області, поліція розвозить гуманітарну допомогу.
  • У Лисичанську українські військові знищили 50 окупантів. У Сєвєродонецьку бойовики почали видавати перепустки на пересування.
  • Російські війська обстріляли торговельний порт в Одесі. Саме там зберігалося зерно на відправку згідно з підписаним договором про експорт.
  • На окупованих територіях продовжуються обстріли. У Горлівці та Ясинуватій є поранені.
  • «ДНР» ввела нові правила щодо нерухомості. Тепер власники мають заявити про свої права протягом трьох місяців та подати свої дані.
  • У захопленому Маріуполі замість гуманітарної допомоги роздають пропаганду. Окупанти продають продукти з націнкою 200-300%.

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