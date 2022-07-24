Пьяные оккупанты убили мариупольца ради забавы — горсовет

Пьяные российские военные умышленно убили гранатой жителя Мариуполя вечером, 23 июля, после замечания от него. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.



По словам Андрющенко, около 20:15 в районе улицы Гранитной раздался взрыв.



«Причина — взрыв гранаты в частном подворье. Несколько пьяных военных оккупантов (по форме из «днр войска») громко гуляли. Местный житель сделал замечание. В ответ оккупанты бросили гранату в его двор», - написал советник мэра.



В результате взрыва двое других гражданских получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.



«Оккупанты продолжают безнаказанно убивать мариупольцев. Просто ради забавы», — подчеркнул Андрющенко.