Россия вывозит сталь из заводов и портов Украины, которую уже оплатили клиенты из ЕС и Великобритании. Общая стоимость продукции в 600 миллионов долларов. Об этом ВВС рассказал гендиректор компании «Метинвест» Юрий Рыженков.



Руководитель холдинга сказал, что, по данным открытых источников и собственных информаторов компании, переправляли сталь в Россию и продавали на внутренних рынках или в страны Африки и Азии.



«То, что они делают, - на самом деле мародерство. Они воруют не только наши продукты, но и некоторые из этих продуктов, уже принадлежащих европейским клиентам. Поэтому, по сути, они не только воруют у нас, они воруют также и у европейцев», – сказал Рыженков BBC.



Он отметил, что компания пытается задокументировать как можно больше случаев хищения и готовится в будущем обратиться в суд.



BBC обратилась за комментарием к минобороны России, но ответа на обвинения не получила.