П'яні окупанти вбили маріупольця заради забави — міськрада

П'яні російські військові навмисне вбили гранатою жителя Маріуполя увечері, 23 липня, після зауваження від нього. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.



За словами Андрющенка, близько 20:15 в районі вулиці Гранітної пролунав вибух.



«Причина – вибух гранати у приватному подвір’і. Декілька п'яних військових окупантів (за формою з «днр війська») голосно гуляли. Місцевий мешканець зробив зауваження. У відповідь окупанти кинули гранату у його двір», - написав радник мера.



Внаслідок вибуху двоє інших цивільних отримали поранення, один із них у тяжкому стані.



«Окупанти продовжують безкарно вбивати маріупольців. Просто заради забави», — наголосив Андрющенко.