Выезд и въезд в захваченный войсками РФ Мариуполь на этих выходных будет закрыт — Андрющенко

С 16:00 пятницы и до 6:00 понедельника оккупанты закрывают захваченный войсками РФ Мариуполь на въезд и выезд. Об этом сообщает советник мэра города Пётр Андрющенко.



Он объясняет это решение оккупантов, намерениями провести в Мариуполе усиленные фильтрационные и антипартизанские мероприятия. Ссылаясь на свои источники Андрющенко говорит, что причина решения в «плохой ночи» оккупантов в Бердянске, пишет, что там они потеряли «определенное количество военных».



Андрющенко призвал оставшихся в оккупированном Мариуполе жителей быть осторожными, почистить от информации телефоны, обходить блокпосты и не выходить без необходимости из домов.

Ранее журналист Иван Станиславский сообщил, чт в оккупированном Мариуполе в результате обстрелов разрушены работы в жанре монументалистики – мозаики Аллы Горской.