В Донецке умер начальник ГАИ, перешедший на сторону «ДНР»

Владимир Ефимов

В группировке «ДНР» заявили о смерти начальника управления «ГАИ» Владимира Ефимова. Он возглавлял при «ДНР» незаконную структуру – госавтоинспекцию – с начала оккупации Донецка. Ефимов умер на 59-м году жизни в результате болезни.



Он перешел на сторону «ДНР» еще в 2014 году и с тех пор руководил местной автоинспекцией. До этого Ефимов работал начальником отдела ГАИ в Макеевке. С 2010 года возглавлял управление ГАИ УМВД Украины в Сумской области. Во время событий на Майдане полковник украинской милиции ушел на пенсию.



В «ДНР» его называют пока первым и пока еще единственным начальником «ГАИ». О том, кто займет его место пока не сообщают.