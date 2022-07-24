В Донецьку помер начальник ДАІ, який перейшов на бік «ДНР»

Володимир Єфімов

В угрупуванні «ДНР» заявили про смерть начальника управління «ДАІ» Володимира Єфімова. Він очолював за «ДНР» незаконну структуру – державтоінспекцію – з початку окупації Донецька. Єфімов помер на 59-му році життя внаслідок хвороби.



Він перейшов на бік «ДНР» ще у 2014 році і з того часу керував місцевою автоінспекцією. До цього Єфімов працював начальником відділу ДАІ у Макіївці. З 2010 року очолював управління ДАІ УМВС України у Сумській області. Під час подій на Майдані полковник української міліції пішов на пенсію.



У «ДНР» його називають першим і поки що єдиним начальником «ДАІ». Про те, хто займе його місце, поки не повідомляють.