Оккупанты готовят фейковое «расследование» событий в драмтеатре Мариуполя — украинская разведка

Российские оккупанты готовят фейковое «расследование» трагических событий в Мариупольском драмтеатре, чтобы возложить ответственность за преступление на украинцев. Об этом заявили в Главном управлении разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.



Отмечается, что цель такого мероприятия — попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара скрывались в помещении театра.



«Сейчас оккупанты, с помощью нескольких съемочных групп российских телеканалов, готовят постановочные видео, которые якобы "должны доказать", что взрыв в Мариупольском драмтеатре произошел внутри помещения. Все разрушения произошли якобы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составляло не более 14 человек. Российские пропагандисты даже нашли так называемых "свидетелей", которые видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания», — сказано в сообщении.



«Бомбовый удар по драмтеатру Мариуполя был одним из самых страшных военных преступлений российских оккупантов во время войны против Украины», — подчеркнули в ГУР.



По данным украинской разведки, российские самолеты прицельно сбросили на здание театра две 500-килограммовые авиационные бомбы. В момент нанесения удара в нем находились до 1000 гражданских. Подавляющее большинство из них — женщины и дети, которые прятались от российских обстрелов.



«По разным оценкам во время удара там погибли от 300 до 700 человек. Точную оценку пока дать невозможно, поскольку оккупанты не давали спасателям подойти к руинам», — добавили в ГУР.