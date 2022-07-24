Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка

24 липня 2022, 15:49

Окупанти готують фейкове «розслідування» подій у драмтеатрі Маріуполя — українська розвідка

Російські окупанти готують фейкове розслідування трагічних подій у Маріупольському драмтеатрі, щоб покласти відповідальність за злочин на українців. Про це заявили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Зазначається, що мета такого заходу спробувати зняти з себе відповідальність за вбивство кількох сотень мирних жителів, які на момент удару переховувалися у приміщенні театру.

«Зараз окупанти, за допомогою кількох знімальних груп російських телеканалів, готують постановочні відео, які нібито повинні довести, що вибух у Маріупольському драмтеатрі стався всередині приміщення. Усі руйнування сталися нібито "внаслідок детонації великої кількості вибухівки", а кількість жертв становила не більше 14 людей. Російські пропагандисти навіть знайшли так званих "свідків", які бачили, як напередодні "люди у військовій формі заносили ящики" усередину будівлі», - сказано у повідомленні.

«Бомбовий удар по драмтеатру Маріуполя був одним із найстрашніших військових злочинів російських окупантів під час війни проти України», — наголосили в ГУР.

За даними української розвідки, російські літаки прицільно скинули на будинок театру дві 500-кілограмові авіаційні бомби. У момент завдання удару в ньому знаходилися до 1000 цивільних. Переважна більшість із них — жінки та діти, які ховалися від російських обстрілів.

За різними оцінками під час удару там загинули від 300 до 700 осіб. Точну оцінку наразі дати неможливо, оскільки окупанти не давали рятувальникам підійти до руїн», — додали в ГУР.

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