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СМИ: Переговоры перед национализацией НКМЗ не увенчались успехом

24 июля 2022, 17:10

СМИ: Переговоры перед национализацией НКМЗ не увенчались успехом

Украина забрала в собственность имущество Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ). Соответствующее решение приняла Верховная Рада. Автор постановления о национализации Владимир Арьев отмечает, что оборудование предприятия может быть задействовано в оборонно-промышленном комплексе, а именно – для производства крупнокалиберных снарядов, компонентов артиллерийских вооружений (стволов) и новейших отечественных комплексов артиллерийского вооружения. В свою очередь вице-президент НКМЗ Дмитрий Скударь в комментарии журналу Forbes сказал, что за последние 20 лет предприятие не выполнило ни одного военного заказа.

НКМЗ принадлежит семье Георгия Скударя, владеющей 78% завода. 22% компании распределены среди большого количества миноритариев, ни одному из которых не принадлежит более 1%, говорит Дмитрий Скударь.

До войны компания поставляла на внутренний рынок около трети своей продукции. Основные клиенты на внутреннем рынке – «Метинвест» Рината Ахметова, АМКР Лакшми Миттала и Ferrexpo Константина Жеваго. Прибыль компании во многом зависела от заказов горнодобывающих компаний постсоветского пространства: 55% продукции НКМЗ экспортируется в страны бывшего СНГ и только 15,9% – на другие зарубежные рынки.

С 27 февраля предприятие законсервировано и не производит продукцию. Сейчас работники получают две трети зарплаты. Денежный поток обеспечивают продажи довоенных остатков.

При этом, как отметил руководитель практики сопровождения бизнеса Juscutum Дмитрий Палющенко, государство не национализирует все предприятие, его акции, корпоративные права, говорит. Также государство не вправе вмешиваться в деятельность предприятия, менять его руководство. Постановление парламента – это рекомендация для уполномоченных органов изъять определенное имущество завода и вывезти его подальше от фронта, говорит юрист.

Перевезти оборудование завода будет сложно, говорит Дмитрий Скударь.

Официально представители власти не обращались к руководству НКМЗ с просьбой передать свое имущество для нужд военной промышленности. Неофициально такие переговоры велись, пишет Forbes.

В интервью НВ Скударь рассказал, что ему передали перечень оборудования, который необходим для производства техники, президент компании предложил развернуть производство на территории завода. Он в ответ предложил «по разработанной документации производить такое оборудование, не расходуя госбюджет».

«На этом неофициальные переговоры завершились», – говорит Дмитрий Скударь.

Руководство страны не хотело делиться с владельцем завода информацией о том, что и сколько для армии нужно произвести, поскольку остерегалось слива, говорит собеседник Forbes в руководстве фракции «Слуга народа».

«Поэтому решили национализировать имущество, – говорит он. – Мы не собираемся раскрывать владельцу, связанному с россиянами, информацию о том, что нам нужно для контрнаступления».

В открытых источниках нет подтверждений того, что Георгий Скударь или НКМЗ связан с руководством России. Но на Россию приходится большая часть продаж. До 2015 года, по информации Скударя, предприятие поставляло в Россию до 60% своей продукции, в 2021 году эта доля сократилась до 20–25%.

Один из основных лоббистов постановления об отчуждении имущества – бизнесмен и народный депутат Максим Ефимов, утверждает топ-менеджер одной из промышленных компаний, попросивший не раскрывать его имя. Эту информацию Forbes подтвердил народный депутат Ярослав Железняк.

«Больше всех за принятие постановления выступал Максим Ефимов», – говорит он.

Ефимов с середины 1990-х имеет отношение к тяжелому машиностроению. Он является президентом и миноритарным совладельцем сталелитейного завода «Энергомашспецсталь». Ее владельцем через кипрскую EMSS Holdings Limited является российская компания «Атомэнергомаш», входящая в энергомашиностроительный дивизион госкорпорации «Росатом». В интервью СМИ Ефимов говорил, что владеет долей, не превышающей 25%.

По данным «Схем», Ефимов является совладельцем Старокраматорского машиностроительного завода и Краматорского завода тяжелого станкостроения. Также «Энергоинвест холдинг», связываемый с Ефимовым, владеет 60,85% «Донбассэнерго».

Предприятие специализируется на производстве прокатного, металлургического и горнодобывающего оборудования. В 2021 году НКМЗ уменьшил выручку на 8,8%, до 6,5 миллиардов гривен На заводе площадью 339 га трудятся около 8 тысяч работников.

В 2021 году Forbes оценивал НКМЗ в 215 миллионов долларов. Согласно финансовой отчетности предприятия за 2020 год, стоимость его активов – 7,8 миллиардов гривен.

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