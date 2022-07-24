Обстрел Константиновки и Бахмута. ВСУ уничтожают российские склады боеприпасов. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Российские войска уничтожили школы в Константиновке и Бахмуте. В Марьинке и Красногоровке не прекращаются обстрелы.

Под Лисичанском ВСУ уничтожили отряд сахалинского ОМОНа. 12 спецназовцев погибли.

Оккупированный Северодонецк боевики переименовали в «Северослонецк».

В Хрустальном ВСУ ликвидировали командный пункт россиян. В Горловке уничтожен склад боеприпасов боевиков.

Обстрелы в Донецке. Повреждены здания на территории завода «Норд».

В Одессе формируют караваны с зерном. В России признали, что это они обстреляли порт, но придумали несколько версий.