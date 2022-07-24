Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Російські війська знищили школи у Костянтинівці та Бахмуті. Під Лисичанським ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу. 12 спецназівців загинули.

Окупований Сєвєродонецьк бойовики перейменували на «Сєверослонецьк».

У Хрустальному ЗСУ ліквідували командний пункт росіян.

У Горлівці знищено склад боєприпасів бойовиків.

Обстріли у Донецьку. Пошкоджено будинки на території заводу «Норд».

В Одесі формують каравани із зерном. У Росії визнали, що це вони обстріляли порт, але вигадали кілька версій.