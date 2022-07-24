Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►

24 липня 2022, 23:22

Обстріл Костянтинівки та Бахмута. ЗСУ знищують російські склади боєприпасів. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Російські війська знищили школи у Костянтинівці та Бахмуті. Під Лисичанським ЗСУ знищили загін сахалінського ОМОНу. 12 спецназівців загинули.
  • Окупований Сєвєродонецьк бойовики перейменували на «Сєверослонецьк».
  • У Хрустальному ЗСУ ліквідували командний пункт росіян.
  • У Горлівці знищено склад боєприпасів бойовиків.
  • Обстріли у Донецьку. Пошкоджено будинки на території заводу «Норд».
  • В Одесі формують каравани із зерном. У Росії визнали, що це вони обстріляли порт, але вигадали кілька версій.

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