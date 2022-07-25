ВСУ на юге уничтожили российские склады с боеприпасами и командный пункт оккупантов

ВСУ на юге Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии РФ, два склада с боеприпасами и противотанковый ракетный комплекс «Фагот». Об этом сообщают в оперативном командовании «Юг».



Авиация ВСУ нанесла пять ударов по позициям оккупантов. В частности, атакованы 3 их опорных пункта в Бериславском районе, пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском.



Отмечается также, что украинские военные уничтожили 66 оккупантов, пять российских танков, две самоходные гаубицы «Гвоздика», три единицы бронированной и девять - автомобильной техники. Был сбит беспилотник «Мерлин-ВР» вблизи Ивановки, где российские оккупанты пытались вести воздушную разведку.

На двух направлениях в Бериславском районе Херсонщины, по информации оперативного командования «Юг», враг пытался провести контратаки, чтобы восстановить утраченное положение, успеха не имел, с потерями отступил.



Всего ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили около 190 огневых задач.

Окончательные потери врага уточняются.

Ранее глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские войска обстреляли Новоалександровскую общину региона.





