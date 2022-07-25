ЗСУ на півдні знищили російські склади з боєприпасами та командний пункт окупантів

ЗСУ на півдні України знищили командно-наглядовий пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії РФ, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс «Фагот». Про це повідомляють в оперативному командуванні «Південь».



Авіація ЗСУ завдала п'ять ударів по позиціях окупантів. Зокрема, атаковано 3 їх опорні пункти у Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти у Херсонському.



Зазначається також, що українські військові знищили 66 окупантів, п'ять російських танків, дві самохідні гаубиці «Гвоздика», три одиниці броньованої та дев'ять – автомобільної техніки. Було збито безпілотник «Мерлін-ВР» поблизу Іванівки, де російські окупанти намагалися вести повітряну розвідку.

На двох напрямках у Бериславському районі Херсонщини, за інформацією оперативного командування «Південь», ворог намагався провести контратаки, щоб відновити втрачене становище, успіху не мав, із втратами відступив.



Загалом ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали близько 190 вогневих завдань.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська обстріляли Новоолександрівську громаду регіону.



