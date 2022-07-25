Экс-министрам Грищенко и Лавриновичу заочно объявлено о подозрении за «Харьковские соглашения»

Правоохранители заочно уведомили бывшего министра иностранных дел Украины Константина Грищенко и экс-министра юстиции Александра Лавриновича о подозрении в государственной измене из-за согласования «Харьковских соглашений».



Об этом сообщает Офис генпрокурора, не называя имена подозреваемых.



При этом указано, что по данным следствия, в апреле 2010 года они «по предварительному сговору группой лиц с бывшими президентом и премьер-министром, действуя в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины, в нарушение Конституции Украины, закона "О международных договорах Украины", без фактического рассмотрения проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по пребыванию Черноморского флота РФ на территории нашего государства заинтересованными органами и проведения обязательной правовой экспертизы согласовали его без замечаний».



Отмечается, что в результате действий экс-министров и других фигурантов дела в апреле 2010 года было подписано и ратифицировано соглашение, которым на 25 лет продлевался срок пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины.



«Это создало благоприятные условия для последующего переоснащения и модернизации вооружения Черноморского флота Российской Федерации, а также его увеличения на территории АР Крым и Севастополя вместо вывода из Украины», — подчеркивают в прокуратуре.



Экс-министрам инкриминируется часть 1 статьи 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи Государственного бюро расследований.



Как сообщает пресс-служба ГБР, согласно имеющейся в распоряжении следствия информации, фигуранты дела скрываются за границей, поэтому подозрения объявлены заочно.

С марта 2010 года по декабрь 2012 года МИД Украины возглавлял Константин Грищенко. С марта 2010 года по июль 2013 года Минюст возглавлял Александр Лавринович.



Сегодня ранее президент Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности первого заместителя секретаря СНБО. По данным СМИ, Демченко в 2010 году лоббировал «Харьковские соглашения».