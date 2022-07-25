Екс-міністрам Грищенку та Лавриновичу заочно оголошено про підозру за «Харківські угоди»

25 липня 2022, 15:07

Екс-міністрам Грищенку та Лавриновичу заочно оголошено про підозру за «Харківські угоди»

Правоохоронці заочно повідомили колишнього міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка та екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича про підозру у державній зраді через узгодження «Харківських угод».

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, не називаючи імена підозрюваних.

При цьому зазначено, що за даними слідства, у квітні 2010 року вони «за попередньою змовою групою осіб з колишніми президентом та прем’єр-міністром, діючи на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державної та економічної безпеки України, порушуючи Конституцію, закону "Про міжнародні договори України", без фактичного розгляду проекту Угоди між Україною та Російською Федерацією щодо перебування Чорноморського флоту РФ на території нашої держави зацікавленими органами та проведення обов’язкової правової експертизи погодили її без зауважень».

Зазначається, що внаслідок дій екс-міністрів та інших фігурантів справи у квітні 2010 року було підписано та ратифіковано угоду, якою на 25 років продовжувався термін перебування Чорноморського флоту РФ на території України.

«Це створило сприятливі умови для подальшого переоснащення та модернізації озброєння Чорноморського флоту Російської Федерації, а також його збільшення на території АР Крим та Севастополя замість виведення з України», — наголошують у прокуратурі.

Екс-міністрам інкримінується частина 1 статті 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування з кримінального провадження здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляє прес-служба ГБР, згідно з наявною у розпорядженні слідства інформацією, фігуранти справи ховаються за кордоном, тому підозри оголошено заочно.

З березня 2010 року до грудня 2012 року МЗС України очолював Костянтин Грищенко. З березня 2010 року до липня 2013 року Мін'юст очолював Олександр Лавринович.

Сьогодні раніше президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО. За даними ЗМІ, Демченко у 2010 році лобіював «Харківські угоди».

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