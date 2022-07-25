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Зерновое соглашение, не мешает РФ продолжать войну против Украины — Кремль

25 июля 2022, 17:11

Зерновое соглашение, не мешает РФ продолжать войну против Украины — Кремль

Зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле, не мешает России продолжать войну против Украины. Об этом сообщает российское СМИ РИА Новости со ссылкой на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Он отметил, что зерновой терминал в Одессе расположен на значительном расстоянии от военных объектов. К тому же он сказал, что удары российскими ракетами якобы не препятствуют экспорту зерна.

«Россия в рамках соглашения по зерну не брала на себя обязательств, мешающих продолжать «специальную военную операцию» и уничтожать военную инфраструктуру», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в судах, которые будут заходить в украинские порты за зерном, будут искать оружие.

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